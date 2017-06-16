Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Медведев не считает Бердыева жёстким тренером

16 июня 2017, пятница. 08:04. Футбол

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поделился мнением о главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве. Голкипер и специалист провели последние полтора сезона в «Ростове».

«Бердыев не жёсткий. Это всё придумано. Хороший сдержанный человек. Помню момент, когда Курбан Бекиевич „напихал“ Бухарову в товарищеском матче. Это говорит о том, насколько тренер переживает за результат. 24 часа в сутки думает о команде. Тренер повышает голос только для того, чтобы из тебя что-то вышло. Он вкладывает в тебя свои знания. К этому надо относиться адекватно, впитывать», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полную версию интервью с Никитой Медведевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

10 вещей, которые точно ждут «Рубин» с Курбаном Бердыевым
Самый простой прогноз межсезонья.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Локомотив ФК Ростов ФК Рубин Курбан Бердыев Никита Медведев
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
08:48 Стерлинг: «Манчестер Сити» — команда, которая умеет наказывать соперников
08:34 Касильяс может остаться в «Порту», если согласится на снижение зарплаты
08:30 Медведев: не отрицаю, что мой рекорд — плод грамотной игры «Ростова» в обороне
08:25 Нильссон-Линделёф: мы с Моуринью говорили по телефону, он рассказал мне об «МЮ»
08:10 Британские СМИ: «Спартак» интересуется защитником «Селтика» Шимуновичем
08:08 «Ювентус» и «МЮ» заинтересовались полузащитником «Барселоны» Гомешем
08:04 Медведев не считает Бердыева жёстким тренером
08:03 Папен: по стилю игры Толиссо напоминает Крооса
07:59 Наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алькасера и Андре Гомеша
07:57 Асенсио: Зидан советовал мне работать, сказав, что получу свой шанс
07:46 «Галатасарай» предложил «Сассуоло» € 7 млн за защитника Ачерби
07:31 «Реал» отклонил € 70 млн за Морату, «МЮ» согласовал контракт на € 12 млн в год
07:30 Медведев: мне ещё рано задумываться о таких клубах, как «Монако»
07:12 Мерино: если честно, до сих пор не знаю точно, чего хотел от меня Тухель
07:01 Дзола: Белотти способен на многое в Англии, он может заменить в «Челси» Косту
06:53 «Севилья» может обменять Н'Зонзи на полузащитника «Ювентуса» Лемину
06:52 «Реал» провёл переговоры с «Монако» о приобретении Мбаппе
06:50 Трапп согласился на переход в «Милан», «ПСЖ» требует за него € 18 млн
06:36 Директор «Сток Сити» сравнил вратаря Батлэнда с Пикфордом из «Эвертона»
06:16 «Реал» заинтересован в услугах Доннаруммы в сезоне-2018/19
06:02 Фаулер: «Ливерпуль» должен быть серьёзным игроком на трансферном рынке
05:47 Источник: Доннарумма отказал «Милану» и «ПСЖ», так как хочет выступать за «Реал»
05:27 Абидаль: Мбаппе не стоит £ 120 млн, ему нужно остаться в «Монако»
04:59 Монреаль: Бельерин практически точно останется в «Арсенале»
04:43 Источник: Ди Франческо ради «Ромы» отказался от зарплаты в € 4 млн в «Зените»
04:23 «Антальяспор» интересуется Меделем из «Интера», а также тремя игроками «Милана»
03:52 «Депортиво» выкупил у «Удинезе» полузащитника Гильерме
03:32 Классен: «Эвертон» — отличный клуб, чувствую себя очень счастливым
03:08 «Ювентус» выразил соболезнования по поводу смерти болельщицы клуба
02:21 Галли: Доннарумма обязан объяснить, почему не продлил контракт с «Миланом»
02:03 Бывший банкир признался в суде, что помогал экс-президенту АФА в отмывании денег
01:58 Глава ФФУ призвал украинские клубы не бояться приезжать в Мариуполь
01:46 Нолито: не думаю, что Гвардиола верит в меня, хочу уйти из «Манчестер Сити»
01:31 Кононов: команда — это не только набор звёздных игроков
01:30 Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством
00:58 Лаюн: сборная Португалии – это не только Роналду, она фаворит Кубка конфедераций
00:53 Даудов: футболисты понимали важность первой игры в футболках «Ахмата»
00:36 «Марсель» договорился с «Монако» о переходе Жермена
00:35 Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке в Турине, скончалась
00:27 Манчини остался доволен первой тренировкой «Зенита» на сборе в Австрии
00:15 «Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн
00:10 Данни: в России у меня есть предложения не только от «Динамо», ещё от 2-3 клубов
00:08 Данни – о своей дочери: это лучший гол, который я забил в Санкт-Петербурге
15 июня 2017, четверг
23:53 Защитник московского «Динамо» Морозов улетел со сбора команды для защиты диплома
23:49 «Зенит» представил видео лучших пожеланий болельщиков Данни
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017