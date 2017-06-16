Медведев не считает Бердыева жёстким тренером

Вратарь «Локомотива» Никита Медведев поделился мнением о главном тренере «Рубина» Курбане Бердыеве. Голкипер и специалист провели последние полтора сезона в «Ростове».
«Бердыев не жёсткий. Это всё придумано. Хороший сдержанный человек. Помню момент, когда Курбан Бекиевич „напихал“ Бухарову в товарищеском матче. Это говорит о том, насколько тренер переживает за результат. 24 часа в сутки думает о команде. Тренер повышает голос только для того, чтобы из тебя что-то вышло. Он вкладывает в тебя свои знания. К этому надо относиться адекватно, впитывать», — сказал Медведев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полную версию интервью с Никитой Медведевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.