Киммих: хочу воспользоваться планом использовать меня как левого защитника

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих полон энтузиазма в связи с планами главного тренера команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист намерен использовать футболиста сборной Германии на позиции правого защитника вместо повесившего бутсы на гвоздь Филиппа Лама.
«Я не могу чувствовать себя удовлетворённым последним сезоном. И я хочу воспользоваться планом использовать меня как левого защитника. Для меня это большой шанс, и я хочу оправдать доверие достойной игрой», — приводит слова Киммиха Sport Bild.
По итогам последнего сезона Киммих принял участие в 27 матчах Бундеслиги, выйдя на поле в основном составе в 15 играх. Он стал автором 6 голов и 1 результативной передачи.