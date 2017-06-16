Мутко: надеюсь, что поле на стадионе в Санкт-Петербурге будет выкатываться

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко рассказал о готовности арены в Санкт-Петербурге к старту Кубка конфедераций, который откроется 17 июня матчем между сборными России и Новой Зеландии.
«Хочу поблагодарить правительство Петербурга, Игоря Албина, проделана колоссальная работа. Строительство стадиона завершено. Что касается будущего наследия, он перейдёт в управления «Зенита». Рассчитываем,
что после Кубка конфедераций клуб будет здесь решать.
Решение по выкатанному полю примем, есть определённые нюансы, потому что временная инфраструктура вокруг стадиона достаточно большая. Надеюсь, что поле будет выкатываться. Вернёмся к этой теме после Кубка конфедераций. Поле в помещении расти не может. Два варианта — либо выкатывать, либо менять газон каждые три-четыре месяца. Мы всё посчитаем и решим», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.