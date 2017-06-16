Хавбек ЦСКА Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай»

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич опроверг информацию о переходе в «Галатасарай». Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения, что сербский футболист договорился с турецким клубом о трёхлетнем соглашении.
«Информация о моём переходе в «Галатасарай» не соответствует действительности. Я ещё не подписывал контракт ни с ЦСКА, ни с каким-либо другим клубом. 20 июня я приезжаю на сбор «армейцев» в Австрию и пообщаюсь с руководством клуба по поводу своего будущего», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Данилой Игнатовым.
Контракт 30-летнего полузащитника с ЦСКА действует до 30 июня 2017 года.
Бабаев: планируем на следующей неделе пообщаться с Тошичем по поводу контракта