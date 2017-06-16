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Газзаев: если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть?

16 июня 2017, пятница. 14:31. Футбол

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча Кубка конфедераций, в котором российская сборная сыграет с командой Новой Зеландии. Игра пройдёт 17 июня в Санкт-Петербурге.

«Если Новую Зеландию не обыгрывать, то зачем тогда вообще играть? А вообще для команды это очень хороший спарринг. Сборная должна показать уровень, а болельщики оценить.

Главная задача — это популяризация футбола вне зависимости от результатов сборной. Максимально возможный результат мы должны показать. Что касается мотивации, то нет высшей мотивации, чем домашний чемпионат мира. Спасибо за это нашему президенту. Конечно, это национальный проект", — передаёт слова Газзаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия обслужит колумбийский арбитр
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Валерий Газзаев Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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