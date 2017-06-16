Алексис получил травму на тренировке сборной Чили

Нападающий «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес получил травму на тренировке национальной команды. 18 июня чилийцы на «Открытие Арене» сыграют против Камеруна.
Полузащитник Мартин Родригес в ходе пресс-конференции прокомментировал повреждение партнёра по сборной.
«Мы все знаем, что это за игрок, какой у него уровень. Что касается меня, я хорошо готов к турниру и буду рад выйти на поле», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Высказался насчёт травмы Алексиса и защитник Гонсало Хара.
«Алексис вчера получил удар по ноге, но там ничего серьёзного. Лично мне ничего не известно, но сегодня я видел, что он тренировался и был в порядке», — рассказал Хара.
Матч Камерун – Чили состоится 18 июня. Начало – в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча