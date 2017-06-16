Защитник сборной Чили Хара: я не считаю, что мы фавориты КК-2017

Защитник сборной Чили Гонсало Хара высказал мнение по поводу травмы голкипера Клаудио Браво, который не поможет команде в первой игре Кубка конфедераций с командой Камеруна, а также оценил шансы сборной Чили на победу в турнире.
«Конечно, Клаудио Браво – это вратарь мирового уровня, капитан, но мы доверяем Джонни Эррере. Он тоже хорошо играет ногами и в матче с Румынией взял несколько сильных ударов. Да, он пропустил три гола, но и спас команду много раз.
Я не считаю, что мы фавориты. Говорить, что Роналду устал, – значит проявлять к нему неуважение. Он из тех игроков, которые всегда хотят выигрывать. Он сюда приехал не гулять, а побеждать. Что касается Германии, я играл в этой стране и могу сказать, что в сборной есть футболисты, которые на ведущих ролях в своих клубах. Личности, которые могут в одиночку изменить ход матча. А командная игра в немецкой сборной всегда на высшем уровне.
Премии? Да, вопрос с премиями ещё не решён, но это не имеет значения. Это никак не влияет на команду. На Кубке Америки сумма была согласована ближе к концу групповой стадии турнира. То, что премиальные пока не согласованы, не заставит нас играть лучше или хуже. Сборная выше премий. Конечно, иногда я бы предпочёл уйти на сиесту и поспать, чем сидеть за столом и обсуждать премии, но такие вопросы не решаются за одну встречу", — передаёт слова Хары корреспондент „Чемпионата“ Галина Козлова.