Канунников может перейти из «Рубина» в «Спартак»

«Спартак» заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего «Рубина» и сборной России Максима Канунникова. Это связано с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев.
«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», — цитирует ТАСС источник, знакомый с ситуацией
В составе «Рубина» с 2014 года Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей.