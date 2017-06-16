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Смолов: рад, что мне вновь удалось забить больше Промеса

16 июня 2017, пятница. 19:24. Футбол

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, как воспринял поздравление полузащитника «Спартака» Квинси Промеса со званием лучшего бомбардира сезона в РФПЛ.

«Мы с Промесом знакомы, общаемся. Мне было приятно получить от него поздравление со званием лучшего бомбардира чемпионата. Второй год подряд он тоже хочет стать лучшим бомбардиром, но я рад, что мне вновь удалось забить больше. Красавец на самом деле. Уверен, Квинси абсолютно доволен золотом и готов променять звание лучшего бомбардира на звание чемпиона — как, впрочем, и я», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

В минувшем сезоне РФПЛ Смолов забил 18 мячей в 22 матчах, Промес — 12 голов в 26 играх.

Полную версию интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Квинси Промес Фёдор Смолов
Новости. Футбол
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