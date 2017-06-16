Смолов: рад, что мне вновь удалось забить больше Промеса

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов рассказал, как воспринял поздравление полузащитника «Спартака» Квинси Промеса со званием лучшего бомбардира сезона в РФПЛ.
«Мы с Промесом знакомы, общаемся. Мне было приятно получить от него поздравление со званием лучшего бомбардира чемпионата. Второй год подряд он тоже хочет стать лучшим бомбардиром, но я рад, что мне вновь удалось забить больше. Красавец на самом деле. Уверен, Квинси абсолютно доволен золотом и готов променять звание лучшего бомбардира на звание чемпиона — как, впрочем, и я», — сказал Смолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
В минувшем сезоне РФПЛ Смолов забил 18 мячей в 22 матчах, Промес — 12 голов в 26 играх.
Полную версию интервью с Фёдором Смоловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.