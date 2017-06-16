Гальярдини: Доннарумма очень спокоен, на него не влияют внешние факторы

Полузащитник «Интера» и молодёжной сборной Италии Роберто Гальярдини сообщил, что ситуация с контрактом не влияет на вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму перед Евро-2017 U21.
«Джиджи очень спокоен, он готовится к молодёжному чемпионату Европы. На него не влияют внешние факторы. Я не знаю, что произошло между Доннаруммой и „Миланом“. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Гальярдини Football Italia.
Накануне директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что Доннарумма не продлит своё соглашение с клубом, которое истекает летом 2018 года.
Источник: Доннарумма отказал «Милану» и «ПСЖ», так как хочет выступать за «Реал»