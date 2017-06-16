Дзенга: Доннарумма не должен оправдываться, он сделал свой выбор

Бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга поддержал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Накануне директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что 18-летний Доннарумма не продлит своё соглашение с клубом, которое истекает летом 2018 года.
«Должен ли Доннарумма оправдываться и объяснять свой выбор? А зачем? Он профессионал, и он сделал свой выбор. Хотя, конечно же, я согласен с тем, что в футболе почти не осталось игроков, которых можно назвать символами какого-либо клуба.
Когда игрок покидает клуб, где он вырос, — это считается скандалом. Но разве преданность не должна идти и в обратную сторону — от клуба к футболистам, которые могут стать символами команды? Разве клубы не должны проявлять к таким игрокам больше уважения, как, например, было с Дель Пьеро и Мальдини?» — цитирует Дзенгу Panorama.