Игнатьев: постоянно приезжаю из отпуска с нехваткой веса

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от начала работы на летнем сборе.
«Ещё в Москве начали заниматься. Конечно, соскучились. Уже устал отдыхать, хочется заниматься. Настроение у всех замечательное — правда, сейчас после нагрузок унылые лица. Как нам сказали, это ещё втягивающие тренировки, поэтому всё самое интересное впереди. Знали, что будем работать в двухразовом режиме. Лучше заниматься, чем сидеть в отеле.
Уже сколько лет после отпуска приезжаю — постоянно с нехваткой веса. Моя проблема — набрать вес. Я рад за тех ребят, которые в сборной. Надеюсь, завтра получится посмотреть матч. Будем надеяться, все наши ребята сыграют", — сказал Игнатьев.