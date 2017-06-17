Палиенко: перед «Тосно» стоит задача закрепиться хотя бы в середине таблицы

Полузащитник «Тосно» Максим Палиенко поделился ожиданиями от предстоящего сезона РФПЛ.
«У нас есть целый месяц для того, чтобы наладить все взаимосвязи в команде, найти взаимопонимание на поле. Со всеми командами можно играть в футбол, неважно при этом, лидер это или аутсайдер, мы никого не боимся. Разумеется, больше шансов, что тебя заметят в РФПЛ, нежели в ФНЛ, потому что другой уровень турнира и выше уровнем команды.
Перед командой стоит задача закрепиться, как минимум, в середине таблицы и ниже не опускаться! Я думаю, что особенно настраиваться ни на кого не буду, на всех соперников будет одинаковый настрой. Личные задачи только высокие. Конечно же, хочется больше забивать и отдавать передач, будем работать — и все получится!» — цитирует Палиенко сайт «Тосно».