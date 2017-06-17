Маслов возглавил молодёжную команду «Ростова»

«Ростов» объявил о назначении Александра Маслова на пост главного тренера молодёжной команды. Его помощником стал Михаил Осинов.
«Мы уверены, что такие люди сохранят традиции донского футбола и передадут их будущим поколениям. Руководство «Ростова» будет и в дальнейшем приглашать в клуб людей, которые в прошлом выступали в жёлто-синих футболках», — сообщается на сайте клуба.
47-летний Маслов выступал за «Ростсельмаш» с 1993 по 1997 год, а за «Ростов» — с 2002 по 2004 год. В 1996-м он стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 41-летний Осинов был игроком «Ростова» с 2001 по 2009 год.
«Ростов» объявил о подписании контракта с Макеевым