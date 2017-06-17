Лапорта: Гвардиола добьётся своего в «Манчестер Сити»

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о разговоре, который состоялся у него с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой, и выразил поддержку испанскому специалисту.
«Если „Сити“ поддержит его, он добьётся успеха. Он оптимист, он победитель и храбрец. Он не станет прятаться. Пеп выглядел очень хорошо. Он был здесь в течение нескольких дней, так что мы встретились, и он был в бодром расположении духа. Он доволен всем в „Сити“, оптимистичен, думает, что может построить крепкую команду. То, что они планируют сделать — усилит команду. Болельщики будут в восторге.
Пеп добьётся своего. Если вы смотрели за «Сити» в прошлом сезоне, то заметили, что они хорошо обращаются с мячом, но всё не происходит в мгновение ока. Нужны подходящие игроки. Они пригласят игроков, которые подходят под систему, которая необязательно будет походить на «Барселону». Он умён, он адаптируется. Он создаст что-то новое, уникальное", — приводит слова Лапорты Goal.