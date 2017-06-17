«Эвертон» рассматривает нападающего «Наполи» Сапату в качестве замены Лукаку

«Эвертон» в поисках замены Ромелу Лукаку, который близок к уходу из клуба, обратил внимание на нападающего «Наполи» Дувана Сапату, утверждает TMW. Трансфер 26-летнего колумбийца оценивается в € 20 млн.
Последние два сезона Сапата выступал на правах аренды в «Удинезе». В минувшем чемпионате Италии он провёл 38 матчей, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что руководство «ирисок» намерено приобрести нападающего «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди на замену Лукаку.