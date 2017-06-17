Маротта: «Ювентус» не заинтересован в Верратти, мы не будем платить € 100 млн

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта опроверг интерес к полузащитнику «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти. Ранее в прессе сообщалось, что «старая синьора» следит за 24-летним футболистом.
«Оценив технические характеристики и требуемые инвестиции, мы можем заявить, что не заинтересованы в Верратти. Мы, конечно, не будем платить за него € 100 млн», — цитирует Маротту Football Italia.
В конце прошлой недели Марко Верратти сообщил о своём желании покинуть «ПСЖ». Контракт футболиста рассчитан до 2021 года.
Марко Верратти заявил «ПСЖ» о желании покинуть клуб