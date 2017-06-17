А. Корян получил от «Локомотива» приглашение на просмотр

Нападающий Аршак Корян сегодня, 17 июня, прибыл в расположение «Локомотива» в Австрии. Воспитанник «железнодорожников» в течение пяти дней будет находиться на просмотре, после чего тренерский штаб примет решение о дальнейшем сотрудничестве с игроком.
«Это новый шанс для меня. Даже вызов! Безусловно, у меня к «Локомотиву» особенные чувства, поэтому приехал сюда с воодушевлением. Предложение пройти просмотр в родном клубе появилось достаточно внезапно, но долго я не раздумывал. Отдам все силы на тренировках и надеюсь показать свой уровень тренерскому штабу», — цитирует Коряна пресс-служба клуба
Весной 2013 года форвард дебютировал в молодёжном первенстве в матче против «Спартака». В сезоне-2014/15 стал лучшим бомбардиром с 13-ю забитыми мячами. В феврале 2015 года перешёл в «Витесс», где в общей сложности провёл три матча в основном составе. За вторую команду «Витесса» забил 17 мячей в 40 матчах.