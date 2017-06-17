Д. Кинг: я заинтригован слухами о переходе в «Тоттенхэм»

Форвард «Борнмута» Джошуа Кинг признался, что заинтригован слухами о возможном переходе в «Тоттенхэм Хотспур».
«Я бы солал, если бы сказал, что не заметил этого. Эти слухи появлялись в большинстве английских газет, знакомые и друзья неоднократно показывали мне заметки про интерес «Тоттенхэма». Заинтригован, моё имя упоминают в одном предложении с «Тоттенхэмом», потому что «шпоры» — большая команда, играющая в Лиге чемпионов", — цитирует Кинга Bournemouth Daily Echo.
В минувшем сезоне АПЛ 25-летний Кинг забил 16 голов в 36 матчах.