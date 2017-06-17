Форвард Антон Заболотный продлил контракт с «Тосно». Футболист подписал соглашение, рассчитанное до конца сезона-2018/19, информирует официальный сайт «Тосно».
В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 26-летний Заболотный провел за «Тосно» 32 матча (31 — с первых минут), забил 16 мячей (три — с пенальти) и стал одним из лучших бомбардиров сезона ФНЛ, а по системе «гол+пас» занял первое место в клубе. Также Заболотный получил пять желтых карточек.
По итогам сезона «Тосно» занял второе место в ФНЛ и поднялся в РФПЛ.