Форвард сборной Новой Зеландии: поле в Петербурге прекрасное, никаких изъянов

Нападающий сборной Новой Зеландии Костас Барбарусес поделился впечатлениями от поражения в первом матче Кубка конфедераций — 2017 с командой России и высоко оценил состояние газона. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.
«Думаю, мы пропустили два глупых гола. Мы играли хорошо, но не добились результата, на который рассчитывали. Не думаю, что домашние трибуны сыграли решающую роль для России. Мы начали неплохо и доказали, что можем сражаться с таким соперником. Поле в прекрасном состоянии, никаких изъянов.
Мы всё ещё имеем шансы выйти из группы, это только первая игра. Пересмотрим матчи и сделаем работу над ошибками», — передаёт слова Барбарусеса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.