Хонатан дос Сантос: сборная Мексики способна на великие дела

Полузащитник сборной Мексики Хонатан дос Сантос поделился ожиданиями от матча Кубка конфедераций — 2017 с командой Португалии (18 июня).
«Мы хотим показать себя с лучшей стороны на старте Кубка конфедераций. Сборная хорошо подготовилась и способна на великие дела. Первый матч всегда ключевой, и положительный результат даёт возможность лучше выступать в следующих играх. Понимаем, что играем с действующим чемпионом Европы и нужно выложиться полностью. Мы просто обязаны сыграть завтра на пятёрку и показать свой лучший футбол», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
Полоз: лично я, думаю, забью в следующих играх точно. Три раза!