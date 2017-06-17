Джикия: сборная России будет возвращать болельщиков своей игрой

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу своей команды (2:0) над Новой Зеландией в первом матче Кубка конфедераций.
«Мы особо не видели шоу-открытия, мы были в раздевалке, готовились к игре, это всё было для зрителей. Поле нормальное, стадион отличный. Мы всем довольны. Не обидно ли, что не было на первой игре аншлага? Не знаю, конечно, хотелось бы, чтобы трибуны были полные, но всё зависит от нас и наших результатов. Будем возвращать болельщиков. Мы в каждой игре будем биться за победу.
После перерыва придерживались плана, забили второй гол. Не могу ответить на вопрос, что во втором тайме стали играть в более оборонительный футбол. В конце последние пять минут играли по счёту», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.