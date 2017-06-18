Албин: Петербург способен принимать матчи мирового уровня

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин прокомментировал победу сборной России над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.
«Блестящий матч. Новая Зеландия – это английская школа футбола, лучшие опытные игроки, сильные соперники. Но мы все равно победили.
Новый стадион на Крестовском – лучший в России и один из лучших в мире. Петербург заслуживает самых высоких спортивных стандартов. Мы способны принимать матчи мирового уровня", — цитирует Албина «Фонтанка».
Мутко: протекающая крыша и сломавшийся лифт? С каждой игрой всё будет лучше