Габигол: на сегодня ситуация такая: я остаюсь в «Интере»

Нападающий Габриэл Барбоза Алмейда, более известный как Габигол, сообщил, что продолжит выступать за «Интер», несмотря на слухи о возможной смене команды.
«На сегодня ситуация такая: я остаюсь в „Интере“. Я счастлив здесь, хотя обычно мне становится скучно, если я не играю. Я хочу играть. Могу сказать, что я должен остаться в „Интере“.
Мой первый сезон в «Интере» был очень сложным, но я всё ещё надеюсь показать себя. Старт карьеры в Италии был не таким, как я ожидал. Но я много работаю над собой и теперь понимаю, как работает итальянский футбол, который сильно отличается от бразильского», — цитирует игрока Globoesporte.
В минувшем сезоне Серии А Габигол провёл на поле 111 минут и забил один гол.