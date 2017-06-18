«Саутгемптон» не рассматривает Гиггза в качестве главного тренера

«Саутгемптон» не рассматривает кандидатуру бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза на пост главного тренера клуба, сообщает Daily Mail. Ранее Гиггз выразил интерес к работе в клубе, уволившем своего экс-наставника Клода Пюэля.
Кандидатура Райана Гиггза уже во второй раз отвергается клубом из АПЛ — в октябре 2016 года «Суонси» предпочёл ему Хью Дженкинса.
В качестве кандидата на позицию во главе команды «Саутгемптон» рассматривал бывшего тренера дортмундской Боруссии Томаса Тухеля, но тот хотел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов. В данный момент в «Саутгемптоне» обсуждается возможность приглашения экс-наставника «Интера» и «Аякса» Франка де Бура.
«Саутгемптон» под руководством Пюэля в прошлом сезоне дошел до финала Кубка английской лиги, занял 8-е место в АПЛ, вылетел из Кубка Англии на стадии четвёртого раунда, а также участвовал в Лиге Европы, где не смог преодолеть групповую стадию.