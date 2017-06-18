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Бородюк: КК-2017 и ЧМ-2018 — это личная заслуга Путина, его достижение

18 июня 2017, воскресенье. 08:55. Футбол

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк поделился впечатлениями от старта Кубка конфедераций в России. В матче, открывающем турнир, сборная России обыграла Новую Зеландию (2:0), Бородюк присутствовал на игре.

«Открытие такого форума – это праздник футбола для всей страны, для любителей спорта, для всех болельщиков. Здорово, что порадовали их результатом. Теперь будем ждать следующих игр, праздник переедет в другие города. Желаю удачи сборной. Как получилось, что я оказался рядом с Владимиром Владимировичем Путиным? Для меня большая честь оказаться в числе приглашённых. КК-2017 и ЧМ-2018 – это личная заслуга президента, его достижение. Он многое делает для развития спорта. Посмотрите, какие появились замечательные стадионы, аэропорты, дороги, отели и прочая инфраструктура. Президент переживал за сборную и порадовался победе», — рассказал Бородюк корресноденту «Чемпоната» Григорию Телингатеру.

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Обычно мало кто из футболистов сборной России общается с журналистами после матча. Но на этот раз нашлось аж семеро желающих!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Футбол Александр Бородюк Владимир Путин
Новости. Футбол
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Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Да
6023 (64%)
Будет ничья
1808 (19%)
Нет
1617 (17%)
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