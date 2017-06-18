Де Брёйне включил 5 игроков «Тоттенхэма» в свою символическую сборную сезона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне составил свою символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги в прошедшем сезоне. Бельгийцу было запрещено включать в сборную партнёров по клубу, пишет Goal.
В команду Де Брёйне вошли пять игроков «Тоттенхэм Хотспур», три — «Челси» и по одному от «Ливерпуля», «Арсенала» и «Саутгемптона».
Символическая сборная сезона АПЛ по версии Кевина Де Брёйне: Уго Льорис, Сесар Аспиликуэта, Вирджил ван Дейк, Ян Вертонген, Дэнни Роуз, Н'Голо Канте, Кристиан Эриксен, Филиппе Коутиньо, Эден Азар, Алексис Санчес, Гарри Кейн.
Ассоциация профессиональных футболистов Англии составила сборную сезона АПЛ