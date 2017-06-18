Гилерме: сборная России — команда с большим талантом, но ей нужен опыт

Вратарь сборной России Маринато Гилерме ответил на вопрос о потенциале национальной команды.
«Сборная России выступила на чемпионате Европы — 2016 очень плохо, набрала всего одно очко в трёх матчах. Но с тех пор команда заметно изменилась. Появилось много новых игроков, команда омолодилась.
Кубок конфедераций будет огромным испытанием для нас, но важен не столько результат, сколько полученный опыт и подготовка к ЧМ-2018. У нас есть команда с большим талантом, но ей нужен опыт. Реалисты понимают, что нас сейчас нельзя сравнивать со сборной Германии или Бразилии», — цитирует Гилерме O Globo.
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