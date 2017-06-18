В Сербии запущен пилотный проект «Русский Дом Болельщика»

17 июня в Российском центре науки и культуры в Белграде состоялся премьерный запуск пилотного проекта оргкомитета «Россия-2018» и Россотрудничества «Русский Дом Болельщика», посвященный открытию Кубка конфедераций — 2017.
Старт работе «Дома Болельщика» дан трансляцией матча сборных России и Новой Зеландии. За российскую сборную болели сербские друзья «Русского Дома» — генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович, директор маркетинга СО «Црвена Звезда» Зоран Аврамович, директор агентства «Евразиан Трип» Мирьяна Любинкович. Вместе с ними бурно радовались победе соотечественников торгпред России в Сербии А.Н. Хрипунов, директор Средней школы при посольстве РФ в Сербии Н.М. Сеник, сотрудники посольства Российской Федерации и РЦНК, представители российских и сербских СМИ.
В приветственном обращении к собравшимся в Русском Доме любителям футбола заместитель директора РЦНК В.В. Галактионов поблагодарил за высокую честь, оказанную РЦНК в Белграде, — провести презентацию проекта «Русский Дом Болельщика», посвященную началу матчей Кубка конфедераций. В «Русском Доме Болельщика» любители футбола получат консультацию о возможности посещения игр чемпионата мира — 2018, в режиме онлайн смогут отслеживать ход предстоящих футбольных встреч, обмениваться впечатлениями со своими товарищами со всего мира.