Ерохин тренируется в общей группе сборной России

Сборная России после победы над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017 тренируется в полном составе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.
Полузащитник Александр Ерохин, который был заменён на 77-й минуте из-за микроповреждения, работает наравне с партнёрами по команде.
21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией. Команда Станислава Черчесова готовится к этой встрече.
Ерохин: голеностопчик подвернул. Не помню, с кем столкнулся, я не злопамятный