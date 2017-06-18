Камерун — Чили: в первом тайме трибуны скандировали: «Россия! Россия!»

В первом тайме матча группового этапа Кубка конфедераций между сборными Камеруна и Чили в Москве трибуны скандировали: «Россия! Россия!», передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Матч Камерун — Чили проходит на домашнем стадионе «Спартака».
Сборная России в первом матче на Кубке конфедераций в субботу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в Санкт-Петербурге.
Свой второй матч на турнире подопечные Станислава Черчесова проведут 21 июня на стадионе «Спартак Арена» со сборной Португалии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Чили.
98% посетивших матч Россия — Новая Зеландия – болельщики сборной России