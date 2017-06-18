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Броос: нет ничего хорошего, если по ходу игры несколько раз смотрят видеоповторы

18 июня 2017, воскресенье. 23:29. Футбол

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос прокомментировал поражение от сборной Чили (0:2) в матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017. По ходу встречи главный арбитр матча два раза воспользовался видеоповторами, по итогам которых один гол чилийцев был отменён, а другой — засчитан.

«Думаю, мы немножко побаивались чилийцев вначале. Мы знали, что будем играть с очень сильной командой. Прошло 20 минут, и мы могли пропустить к этому времени трижды – нам просто повезло. Но второй тайм был очень хорош, несмотря на счёт. Чилийцы использовали первую возможность… Если говорить о результате, мы разочарованы, но довольны самой игрой.

Сегодня два раза использовали видеоповторы. По-моему, это может быть очень важным. В первом эпизоде был офсайд, это факт, поэтому гол не был засчитан. Но если такое будет происходить по нескольку раз за игру, ничего хорошего не будет. Что чувствовал после первого гола Варгаса? Я был разочарован. Гол есть гол. Но потом увидел, что судья будет смотреть повтор, и надеялся на офсайд. Нам просто повезло, что этот гол не засчитали.

Стадион? Я видел этот стадион заранее. Сегодня было очень много чилийских болельщиков на трибунах, но все вели себя как энтузиасты. Это всегда приятно. Понятно, что чилийцев было слышно больше, но моих тоже поддерживали. Я даже слышал аплодисменты, когда Камерун играл хорошо. Думаю, российские болельщики тоже поддерживали нас.

Почему я почти не делал замен? Не было конкретной причины, чтобы менять игроков. Все играли хорошо, состав был очень силён, зачем что-то менять просто так?

У нас молодая, современная команда. Ей нужно набраться опыта. Когда мы будем более зрелыми, нам нужно лучше играть. Когда играешь со сборной, занимающей четвёртое место врейтинге ФИФА, видишь, что есть разница в качестве. Рад, что мы попали на Кубок конфедераций. Сегодня в первые 20 минут у нас была неуверенность, но потом, по-моему, стали играть очень хорошо и выступили достойно. Знаете, может быть, нам не хватало сосредоточенности, когда мы были перед воротами чилийской команды, но сыграли неплохо. Нам нужно идти шаг за шагом, поэтапно развиваться», — передаёт слова Брооса корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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