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Фассоне: примем Доннарумму с распростёртыми объятиями, если он изменит позицию

19 июня 2017, понедельник. 04:20. Футбол

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне ответил на слова Мино Райолы, агента вратаря россонери Джанлуиджи Доннаруммы, который заявил, что клуб угрожал его клиенту, вынуждая подписать новый контракт.

На этой неделе 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с россонери, чем вызвал гнев со стороны болельщиков команды. Во время матча чемпионата Европы — 2017 U21 между сборными Дании и Италии в Кракове фанаты забросали Доннарумму поддельными долларами. Кроме того, болельщики вывесили баннер «Долларумма» и оскорбляли вратаря в течение первого тайма.

«Мы разочарованы, что эта ситуация вызвала такую реакцию. В клубе не знают, что ещё можно было сделать для Доннаруммы, чтобы он и его семья захотели остаться в Милане. Если он надумает пересмотреть свою позицию и передумает, то и клуб, и, думаю, болельщики будут готовы принять его с распростёртыми объятиями. Настроения меняются очень быстро.

Мы не угрожали Доннарумме тем, что он просидит на трибуне весь сезон. Наша позиция ясна: Доннарумма не продаётся, а решения о том, кому выходить на поле, будет принимать главный тренер Винченцо Монтелла. Тем не менее, мы не можем рисковать и полагаться на того футболиста, у которого подходит к завершению контракт, который, вероятно, думает о «Реале». Мы должны быть уверены, что у нас есть надёжный вратарь, который находится в отличном физическом и психологическом состоянии. Именно поэтому мы вынуждены искать нового голкипера.

Нет никаких сомнений, что Доннарумма имел право принять такое решение. Это совершенно в пределах правил. Но здесь речь идёт не о законности, а о этике. Если Доннарумма стоит таких больших денег в 18 лет, то это благодаря тому, что клуб доверился ему и перевёл в первую команду. Всё, что ему нужно было сделать — сказать, что он хочет уйти, и мы бы нашли разумное решение. Тогда любой клуб мира мог бы заплатить за него оговоренную сумму. А те деньги, которые «Реал» не заплатит «Милану», осядут в кармане агента Доннаруммы. Мы, по крайней мере, инвестировали бы эти средства в итальянский футбол.

Каждый раз, когда мы говорили с Джанлуиджи, он заверял нас, что хочет остаться в клубе. Так было и за два дня до последней встречи с Райолой. Агент, с другой стороны, всегда говорил, что не готов вести переговоры», — приводит слова Фассоне Football Italia.

Доннарумму во время матча забросали поддельными долларами
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Милан Джанлуиджи Доннарумма Мино Райола
Новости. Футбол
19 июня 2017, понедельник
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