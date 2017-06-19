Перес останется президентом «Реала» до 2021 года

Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес останется на этом посту до 2021 года, сообщает Marca.
Продление президентских полномочий Переса произошло на безальтернативной основе, поскольку других кандидатов не было зарегистрировано. В годы нахождения Переса во главе клуба подобное случалось уже дважды — в 2009 и 2013 году.
70-летний Флорентино Перес возглавлял мадридский «Реал» с 2000 по 2006 год, а затем был вновь избран в 2009 году. При Пересе «Королевский клуб» трижды побеждал в Лиге чемпионов.