«Барселона» попытается купить Пьянича, если не приобретёт Верратти

«Барселона» попытается приобрести полузащитника туринского «Ювентуса» Миралема Пьянича, если не удастся купить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, за Пьяничем каталонский клуб следит с тех пор, когда он защищал цвета «Лиона».
По итогам последнего сезона Пьянич принял участие в 30 матчах чемпионата Италии, став автором 5 голов и 9 результативных передач. Контракт боснийского футболиста со «старой синьорой» в силе до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» продаст полузащитника Ивана Ракитича, если приобретёт Верратти.
СМИ: «Барселона» продаст Ракитича, если приобретёт Верратти