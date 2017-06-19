Куарежма: счастлив, что забил, но расстроен из-за результата

Нападающий «Бешикташа» и сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал ничейный результат в матче группы А Кубка конфедераций с Мексикой (2:2). Форвард стал автором одного из голов.
«Счастлив, что забил гол, но расстроен из-за результата. У нас было достаточно возможностей для взятия ворот, чтобы выиграть матч.
В нашей сборной много молодых, талантливых игроков. Это отличная команда. У нас фантастический командный дух, позволяющий выигрывать матчи.
Я чувствую себя хорошо. Спасибо главному тренеру. Фернанду Сантуш придал мне уверенность. Я благодарен ему за всё и всегда стараюсь по полной воспользоваться шансом», — цитирует Куарежму пресс-служба ФИФА.
Следующий матч на Кубке конфедераций сборная Португалии проведёт 21 июня против России.