Булыкин: немцев можно считать фаворитами КК даже без самых звёздных игроков

Экс-нападающий «Байера» и «Фортуны» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от сборной Германии на Кубке конфедераций — 2017.
«Жду от сборной Германии зрелищной и радующей болельщиков игры. Немцев можно считать фаворитами турнира даже без самых звёздных игроков. Их футболисты второго состава индивидуально сильнее многих ключевых фигур других сборных.
На Кубке конфедераций у нас будет уникальная возможность увидеть сборную Германии будущего. Я думаю, немцы даже в экспериментальном составе способны удивить всех на этом турнире, поэтому будем следить за ними пристально. Возможно, появятся какие-то новые звёзды на небосклоне Германии», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
19 июня сборная Германии проведёт первый матч на Кубке конфедераций — в Сочи с командой Австралии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 мск.