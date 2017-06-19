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«Кайрат» Аршавина в первом отборочном раунде ЛЕ сыграет с «Атлантасом»

19 июня 2017, понедельник. 15:42. Футбол

В Ньоне состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги Европы сезона-2017/18. Казахстанский «Кайрат», цвета которого защищает российский нападающий Андрей Аршавин попал на литовский «Атлантас». Матчи состоятся 29 июня и 6 июля.

Результаты жеребьёвки первого отборочного раунда:

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Тирана» (Албания)
«Кайрат» (Казахстан) — «Атлантас» (Литва)
«Бейтар» Иерусалим (Израиль) — «Вашаш» (Венгрия)
«Ордабасы» (Казахстан) — «Широк Бриег» (Босния и Герцеговина)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Флориана» (Мальта)
«Валлетта» (Мальта) — «Фольгоре» (Сан-Марино)
«Вентспилс» (Латвия) — «Валюр» (Исландия)
«Сент-Джонстон» (Шотландия) — «Тракай» (Литва)
«Одд» (Норвегия) — «Бэллимена Юнайтед» (Северная Ирландия)
«Шахтер» Солигорск (Беларусь) — «Судува» (Литва)

«Младость» Лучани (Сербия) — «Интер» Баку (Азербайджан)
«Чихура» (Грузия) — «Альтах» (Австрия)
«Фола» (Люксембург) — «Милсами» (Молдавия)
«Партизани» (Албания) — «Ботев» (Болгария)
СО «Санта-Колома» (Андорра) — «Осиек» (Хорватия)
«Заря» Бельцы (Молдавия) — «Сараево» (Босния)
«Бала Таун» (Уэльс) — «Вадуц» (Лихтенштейн)
«Вааса» (Финляндия) «Олимпия» Любляна (Словения)
«Коннас-Ки» (Уэльс) — ХИК (Финляндия)
«Сейняйоки» (Финляндия) — «КР Рейкьявик» (Исландия)

«Ширак» (Армения) — «Горица» (Словения)
«Зиря» (Азербайджан) — «Дифферданж» (Люксембург)
«Войводина» (Сербия) — «Ружомберок» (Словакия)
«Слован» (Словакия) — «Пюник» (Aрмения)
«Работнички» Македония) — «Тре Пенне» (Сан-Марино)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Прогрес» (Люксембург)
«Домжале» (Словения) — «Флора» (Эстония)
«Крузейдерс» (Северная Ирландия) — «Лиепая» (Латвия)
«Нымме Калью» (Эстония) — Б-36 (Фарерские острова)
«Левадия» (Эстония) — «Корк Сити» (Ирландия)

«Дачия» (Молдавия) — «Шкендия» (Mакедония)
«Левски» (Юолгария) — «Сутьеска» (Черногория)
«Иртыш» Казахстан) — «Дунав» (Болгария)
«Ягеллония» (Польша) — «Динамо» Батуми (Грузия)
«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Зета» (Черногория)
АЕК Ларнака (Кипр) — «Линкольн» (Гибралтар)
«Мидтьюлланн» (Дания) — «Дерри Сити» (Ирландия)
«Динамо» Минск (Беларуси) — «Рунавик» (Фарерские острова)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Елгава» (Латвия)
«Люнгбю» (Дания) — «Бангор Сити» (Уэльс)

Тренчин" (Словакия) — «Торпедо» Кутаиси (Грузия)
«Лех» (Польша) — «Пелистер» (Македония)
«Младость» Подгорица (Черногория) — «Гандзасар» (Армения)
«Видеотон» (Венгрия) — «Бальцан» (Мальта)
АЕЛ (Кипр) — «Сент-Джозефс» (Гибралтар)
«Скендербеу» (Албания) — «Сан-Хулиа» (Андорра)
«Хеугесунн» (Норвегия) — «Колрейн» (Северная Ирландия)
«Стьярнан» (Исландия) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия)
«Норчепинг» (Швеция) — «Приштина» (Косово)
АИК (Швеция) — «Клаксвик» (Фарерские острова)

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Атлантас ФК Кайрат Андрей Аршавин
Новости. Футбол
19 июня 2017, понедельник
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