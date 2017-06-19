Погба поддержал Доннарумму, отказавшегося подписать новый контракт с «Миланом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поддержал вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
18-летний голкипер подвергся критике за отказ подписывать новый контракт с итальянским клубом.
Во время вчерашнего матча молодёжного чемпионата Европы — 2017 Дания — Италия (0:2) в Кракове болельщики «Милана» забросали вратаря фальшивыми долларами. Кроме того, фанаты вывесили баннер «Долларумма».
«Доннарумма скоро будет лучшим в мире. Он заслуживает только уважения за всё, что сделал до сих пор», — написал Погба в своём «Твиттере».
Напомним, что Погба, как и Доннарумма, является клиентом известного футбольного агента Мино Райолы.