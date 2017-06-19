Робот предсказал победу Германии над Австралией в матче Кубка конфедераций

На Робостанции на ВДНХ робот Бакстер продолжает пробовать себя в качестве футбольного предсказателя матчей Кубка конфедераций.
Робот делает выбор посредством технического зрения и программируемых рук-манипуляторов.
Несмотря на не самый сильный состав немецкой сборной, робот Бакстер всё-таки считает, что сборная Германии сегодня победит команду Австралии.
Матч Австралия — Германия состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало запланировано на 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Австралия – Германия.
Робот предсказал победу Мексики над Португалией в матче Кубка конфедераций