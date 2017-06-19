Ари и Михалик начали тренироваться в составе «Локомотива» на сборе в Австрии

Защитник Тарас Михалик и нападающий Ари сегодня, 19 июня, провели первые занятия с «Локомотивом» на сборе в Австрии. Михалик 14 июня продлил контракт с «железнодорожниками», а о продлении аренды Ари у «Краснодара» московская команда объявила 17 июня.
«Рад, что ещё как минимум год проведу в «Локо». Сейчас предстоит много работы на сборах, так что все мысли уже о предстоящем сезоне и матче за Суперкубок», — сказал Михалик.
«В «Локо» я чувствую себя отлично: у меня прекрасные отношения с партнёрами по команде, болельщиками. Я счастлив продолжить играть здесь! Надеюсь, в новом сезоне мы вместе не раз порадуемся новым победам», — отметил Ари.
На сборе в Австрии «Локомотив» пробудет до 1 июля. За это время команда проведёт три контрольных матча.