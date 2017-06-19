Инфантино: очень доволен системой видеопомощи арбитра, это будущее футбола

Президент ФИФА Джанни Инфантино после матча первого тура Кубка конфедераций — 2017 Австралия — Германия (2:3) заявил, что доволен тем, как на турнире работает система видеопомощи арбитра (VAR).
«Я очень доволен системой VAR. Мы уже увидели, как видеопомощники помогают судьям принимать правильные решения. В этом вся суть. Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникацию между судьями. То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец-то произошло. Система видеопомощи судьям — это будущее современного футбола», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.
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