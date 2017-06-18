Португалия — Мексика: гол португальцев был отменён после просмотра видеоповтора

На проходящем в России Кубке конфедераций арбитр впервые воспользовался помощью видеоассистента.
На 22-й минуте матча Португалия — Мексика, проходящего в эти минуты в Казани, защитник Пепе отправил мяч в ворота мексиканцев. Португальцы начали праздновать свой успех, но арбитр начал консультироваться с видеоассистентами. После просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры. В результате, гол был отменён.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика.
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