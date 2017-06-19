Мустафи: мы не выглядели как игроки, которые впервые вышли на поле вместе

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи прокомментировал победу над командой Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций—2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.
«Мы хорошо потрудились, матч был сложным. После второго гола мы немного потеряли ход игры, и было сложно вернуться в неё. Нужно отдать команде должное. Мы не выглядели как игроки, которые впервые вместе вышли на поле», — приводит слова Мустафи издание Kicker.
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