Президент «Торино»: не вели переговоров по Белотти ни с «Миланом», ни с «ПСЖ»

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что ни один клуб не обращался к туринцам с официальным запросом о трансфере нападающего Андреа Белотти. Отметим, что 23-летний футболист оценивается в € 100 млн.
«Белотти женился. Думаю, сейчас он проводит медовый месяц. К сожалению, я не смог поехать в Палермо на свадьбу, но я передал ему поздравления и наилучшие пожелания.
У нас с Белотти контракт до 2021 года. Очень важно, чтобы он оставался счастлив с нами. Надеюсь, так и есть. Никаких переговоров ни с «Миланом», ни с «ПСЖ» в отношении Белотти у нас не было. Это всё выдумки журналистов», — приводит слова Каиро Football Italia.