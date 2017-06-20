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Президент «Торино»: не вели переговоров по Белотти ни с «Миланом», ни с «ПСЖ»

20 июня 2017, вторник. 02:44. Футбол

Президент «Торино» Урбано Каиро заявил, что ни один клуб не обращался к туринцам с официальным запросом о трансфере нападающего Андреа Белотти. Отметим, что 23-летний футболист оценивается в € 100 млн.

«Белотти женился. Думаю, сейчас он проводит медовый месяц. К сожалению, я не смог поехать в Палермо на свадьбу, но я передал ему поздравления и наилучшие пожелания.

У нас с Белотти контракт до 2021 года. Очень важно, чтобы он оставался счастлив с нами. Надеюсь, так и есть. Никаких переговоров ни с «Миланом», ни с «ПСЖ» в отношении Белотти у нас не было. Это всё выдумки журналистов», — приводит слова Каиро Football Italia.

«Милан» предложил выкупить Белотти у «Торино» за € 80 млн в течение двух лет
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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