«Атлетико» ведёт переговоры с «Сампдорией» о трансфере Мурьеля в январе

Мадридский «Атлетико» ведёт переговоры с «Сампдорией» по поводу возможного переезда в Испанию нападающего Луиса Мурьеля, сообщает Football Espana. По данным источника, представители «Атлетико» также провели встречу с агентом 26-летнего колумбийца.
Уточняется, что сделка может быть осуществлена в январе 2018 года, когда будут сняты санкции ФИФА в отношении «матрасников».
Ранее появилась информация, что Мурьель находится в сфере интересов «Зенита».
В минувшем сезоне форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.