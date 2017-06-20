Президент «Севильи» подтвердил, что ведёт переговоры с хавбеком «Интера» Банегой

Президент «Севильи» Хосе Кастро подвердил, что клуб ведёт переговоры с полузащитником «Интера» Эвером Банегой. Аргентинец выступал за команду из Андалусии с 2014 по 2016 год.
«Банега? В футболе никогда не говори никогда. Он выиграл столько титулов с „Севильей“, и он фантастический игрок. Мы не знаем позицию его клуба, но он может решить вернуться к нам, сюда, где провёл свои лучшие годы. Мы не ведём переговоров с „Интером“, но наш спортивный директор разговаривает с Банегой лично. Мы не сможем предложить ему той зарплаты, что он получает в „Интере“, но кто знает», — приводит слова Кастро Football Italia со ссылкой на Radio Sevilla.