«Севилья» и «Эспаньол» нацелились на Банегу

«Севилья» и «Эспаньол» заинтересованы в услугах полузащитника миланского «Интера» Эвера Банеги, сообщает Marca.
Согласно информации источника, андалусский клуб хотел бы вернуть в свои ряды аргентинского футболиста, однако проблемой является сумма отступных за него, составляющая не менее € 15 млн. Кроме того, футболист претендует на зарплату, превышающую € 3 млн в год.
Банега в сезоне-2016/17 сыграл в 33 матчах, забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач. Цвета «Севильи» он защищал с 2014 по 2016 год.
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