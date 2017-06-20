В Сети появились снимки альтернативной формы «Барселоны» в сезоне-2017/18

Footyheadlines опубликовало снимки предполагаемого альтернативного комплекта формы «Барселоны» в сезоне-2017/18. Издание утверждает, что получило доступ к утекшим в Сеть сведениям о новой форме клуба, которая будет официально представлена только в сентябре.
Альтернативная форма «Барселоны» выполнена в багровом оттенке красного цвета, а на плечах находятся оранжевые полоски. На грудь нанесено имя нового титульного спонсора каталонского клуба — японской интернет-компании Rakuten.
Трёхмерные модели новой формы, опубликованные в СМИ, можно посмотреть в «Твиттере».
«Барселона» представила новую форму на следующий сезон